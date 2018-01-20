أعلن الدفاع المدني اللبناني، يوم السبت، أن 12 لاجئاً سورياً بينهم 3 أطفال، قضوا جراء العاصفة، خلال محاولتهم العبور الى الأراضي اللبنانية.

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ونقلت وكالة (الأناضول) عن مصادر في الدفاع المدني قوله، أن "حصيلة الضحايا ارتفعت من 9 (عثر عليهم أمس الجمعة) إلى 12".

وأوضح المصدر أن" الضحايا لقوا مصرعهم في منطقة (الصويري المصنع) على الحدود اللبنانية السورية، أثناء عبورهم إلى الجانب اللبناني"، مضياف تم "العثور على 3 أحياء نقلوا إلى أحد مشافي منطقة البقاع".

وأعلن الجيش اللبناني يوم الجمعة، العثور على جثث 9 لاجئين سوريين لقوا مصرعهم في العاصفة، حاولوا التسلل عبر الحدود عند نقطة المصنع.

وتتكرر عمليات التهريب إلى داخل الأراضي اللبنانية، وتشمل نساءً وأطفالًا يضطرون إلى سلوك طرق وعرة في ظل ظروف مناخية قاسية، ما يؤدي إلى وفاة العديد منهم.

ويبلغ عدد اللاجئين السوريين المسجلين في لبنان 997 ألف لاجئ حتى نهاية تشرين الثاني 2017، وفقاً لأرقام المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.