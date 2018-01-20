بينت إدارة المرور في وزارة الداخلية، يوم السبت، حالة الطرق العامة نتيجة الأحوال الجوية السائدة في جميع المحافظات حتى الصباح.

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وذكرت الإدارة في نشرتها أن، جميع الطرق في ريف دمشق سالكة عدا طريق قلعة جندل بقعسم الريمة عرنة/دربل حينة، وطريق دربل عين الشعرة/خربة السودا في منطقة قطنا غير سالكة بسبب تراكم الثلوج.

وفي منطقة التل، طريق رنكوس حوش عرب/معرة صيدنايا سالك بصعوبة بسبب تراكم الثلوج، وفي منطقة الزبداني جميع الطرق المؤدية إليها سالكة بصعوبة بسبب تراكم الثلوج.

وفي محافظة السويداء، جميع الطرق في المحافظة سالكة عدا طريق ظهر الجبل سالي، والطرق المؤدية إلى ناحية المشنف، والطرق المؤدية إلى ناحية ملح غير سالكة بسبب تراكم الثلوج، والطرق المؤدية إلى منطقة صلخد والقرى التابعة لها سالكة بصعوبة بسبب تشكل الجليد.

وفي محافظة القنيطرة جميع الطرق سالكة في المحافظة، عدا طريق خان أرنبة/حضر سالك بصعوبة بسبب تشكل الجليد.

ونصحت إدارة المرور السائقين بتفقد المكابح وتخفيف السرعة على المنعطفات والمنحدرات ومفارق الطرق والقيادة بحذر تفادياً لوقوع الحوادث.

وتوقعت الأرصاد الجوية أن تنحسر الفعالية الجوية، ليميل الجو للاستقرار، حيث يكون باردا ويحذر من حدوث الصقيع والضباب على المرتفعات الجبلية وبعض المناطق الداخلية , في حين تكون الرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة.

وشهدت المحافظات السورية في اليومين الأخيرين منخفض جوي مصحوب بالأمطار والثلوج و الرياح القوية, ما أدى إلى إلحاق أضرار في المزروعات والمنازل وشبكات الكهرباء في عدد من المحافظات إلى جانب توقف حركة الملاحة البحرية في موانئ.

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