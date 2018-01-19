أكد نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف خلال لقائه نظيره الإيراني حسين جابري أنصاري في موسكو، يوم الجمعة, استمرار المحادثات لدراسة التوافقات الأخيرة حول مؤتمر سوتشي.

من جهته, أكد أنصاري أهمية الحوار بين موسكو وطهران, مشددا على أن "العاصمتين تواصلان الترتيب مع الشركاء في أنقرة بشأن مؤتمر سوتشي".

وأكد بوغدانوف، يوم الخميس، أن مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي سيعقد يومي 29 و30 كانون الثاني الجاري، دون تأجيل, مشيرا الى أن قوائم المشاركين في المؤتمر "موجودة، ولكن لم يتم الاتفاق عليها بشكل نهائي مع شركائنا الأتراك، ونحن بانتظار تعليقاتهم النهائية بشأن القوائم التي تم تقديمها في وقت سابق للإيرانيين والأتراك.

ومن المقرر, أن يعقد مؤتمر "الحوار الوطني السوري" في منتجع سوتشي بروسيا يومي 29- 30 كانون الثاني الجاري، وسط رفض جهات معارضة سورية منها "الائتلاف الوطني"، و هيئة التفاوض" وفصائل سورية مسلحة المشاركة في المؤتمر، معتبرة أن روسيا تحاول تمرير صفقات تخالف قرارات المجتمع الدولي من خلال المؤتمر, في حين أعرب النظام السوري عن ترحيبه بعقد المؤتمر، وموافقته على المشاركة فيه.