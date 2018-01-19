لقي شخص حتفه وأصيب 7 آخرون في دمشق, صباح يوم الجمعة, جراء العاصفة القوية التي تضرب البلاد.

وأفادت وسائل إعلامية, أن العاصفة أدت إلى مقتل شخص وإصابة سبعة أشخاص آخرين, كما أدت إلى وقوع أضرار مادية في الممتلكات و السيارات وواجهات المحلات.

وتشهد المحافظات السورية في اليومين الأخيرين منخفض جوي مصحوب بالأمطار والثلوج و الرياح القوية , ما أدى إلى إلحاق أضرار في المزروعات والمنازل وشبكات الكهرباء في عدد من المحافظات إلى جانب توقف حركة الملاحة البحرية في موانئ.

وتوقعت مديرية الأرصاد الجوية صباح الجمعة, أن يستمر الجو غائما جزئيا إلى غائم ماطر على فترات وثلجيا على المناطق التي يزيد ارتفاعها على 1000 متر على أن تضعف الفعالية الجوية ليلا ويميل الجو للاستقرار ويكون باردا ويحذر من حدوث الصقيع والضباب على المرتفعات الجبلية وبعض المناطق الداخلية , في حين تكون الرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة.

سيريانيوز