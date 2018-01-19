أدت الأحوال الجوية السائدة جراء المنخفض الجوي المصحوب بأمطار غزيرة ورياح قوية الذي تتعرض له سورية منذ يوم الخميس إلى إلحاق أضرار في المزروعات والمنازل وشبكات الكهرباء في عدد من المحافظات إلى جانب توقف حركة الملاحة البحرية في موانئ.

وذكرت وكالة (سانا) الرسمية, أنه في دمشق وريفها ألحقت أضرار في الشبكة الكهربائية مع انهيار أبراج وأعمدة في الكسوة وطريق المطار والتل بريف دمشق ووقوع العديد من الأشجار في شوارع المزة والحلبوني والقدم بدمشق وسقوط لافتات على عدد من الطرق العامة.

وأضافت الوكالة أنه في حماة تركزت الأضرار في شبكات وأبراج التوتر الكهربائي في منطقتي مصياف والغاب نتيجة انهيار عدد من الأبراج والخطوط الكهربائية وخروجها عن الخدمة كما تشكلت بعض السيول الجارفة في البادية الشرقية.

كما تشكلت برك مياه في عدد من شوارع وأحياء مدينة حماة أعاقت حركة السير ولا سيما في المنطقة الصناعية جراء حدوث انسدادات واختناقات في خطوط ومجاري الصرف الصحي الأمر الذي سبب إرباكا كبيرا للحرفيين والصناعيين الذين تقطعت بهم السبل في الوصول إلى محلاتهم وورشاتهم.

وفي درعا, تركزت الأضرار, بحسب الوكالة, في خروج بعض مخارج الشبكة الكهربائية عن الخدمة في منطقة الضاحية وحي سجنة ومدينة ازرع وبصير وجباب وقيطة كما شهدت الطرق داخل مدينة درعا والطرق الواصلة بين مدن المحافظة ومداخل المدن الرئيسية تجمعات كبيرة لمياه الأمطار حيث وصل ارتفاع المياه عند مدخل مدينة درعا من اتجاه الأوتستراد إلى نصف متر.

وتابعت الوكالة أنه في اللاذقية لحقت الأضرار بعشرات البيوت الزراعية البلاستيكية واقتلع عدد من الأشجار في المدينة وسقطت أعمدة الكهرباء في الكورنيش الجنوبي وعدد من اللوحات الإعلانية كما تشكلت بعض السيول في الأودية وعلى جانبي الطرق متل أوتستراد اللاذقية طرطوس وأغلق ميناء جبلة ومرفأ اللاذقية الذي تم الإعلان في وقت سابق اليوم عن إعادة فتحه أمام الملاحة البحرية.

وشهدت محافظة اللاذقية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية هطولات مطرية كان أغزرها 92 مم فى المزيرعة و3ر88 مم في القرداحة.

و تسببت الرياح والثلوج الليلة الماضية في محافظة السويداء إلى حدوث أعطال وانقطاعات ببعض الخطوط على عدة مخارج على الشبكة الكهربائية أدت لانقطاع التيار الكهربائي عن بعض قرى منطقتي صلخد وشهبا والمنطقة الشرقية وظهر الجبل.

كما تسببت الرياح ليل أمس بتطاير أسقف بعض أكشاك البيع على جانب الطريق المحوري وسط مدينة السويداء إضافة إلى تكسر بعض الأشجار وأغصانها ولاسيما بالقرب من جسر الأعوج إلى جانب حدوث اختناقات في تصريف المياه في بعض خطوط الصرف الصحي نتيجة غزارة الامطار وذوبان الثلوج التي تساقطت في المدينة ولا سيما بالقرب من مستودعات التجارة الداخلية وغرب مساكن الشرطة بالمدينة حيث تقوم ورشات مجلس المدينة بعمليات شفط المياه, وبلغت سماكة الثلوج صباح اليوم في السويداء 25 سم في المشنف و20 سم في سالة.

و في حمص أدت إلى خروج خط 12 توتر عالي عن الخدمة وإلحاق أضرار في شبكة التوتر المنخفض في الريف الغربي للمحافظة.

وفي طرطوس ألحقت أضرار بالشبكة الكهربائية في مختلف أنحاء المحافظة نتيجة تساقط الأشجار على خطوط الشبكة وخروج 5 أبراج كهربائية عن الخدمة في أرياف بانياس والشيخ بدر والدريكيش وتضرر عدد من أعمدة الكهرباء والأسلاك في التيار المنخفض في سهل عكار وخروج بعض الآبار ومصادر المياه عن الخدمة بشكل مؤقت بسبب العكارة الناتجة من الغزارة المطرية.

كما وقعت أضرار في بعض منازل المواطنين في حيي الرادار ورأس الشغري نتيجة السيول وتشكل برك المياه في المنطقة الصناعية وعلى طريق طرطوس صافيتا بسبب عدم وجود مصارف مطرية وغزارة الأمطار كما لحقت بعض الأضرار في البيوت البلاستيكية نتيجة شدة الرياح ,وشهدت محافظة طرطوس خلال ال 24 ساعة الماضية هطولات مطرية بلغت 114 مم في القدموس.

وتستنفر الجهات الخدمية في جميع المحافظات تحسبا لأي طارئ وتقوم بإصلاح الأضرار الناجمة عن المنخفض الجوي.

وتوقعت مديرية الأرصاد الجوية صباح الجمعة, أن يستمر الجو غائما جزئيا إلى غائم ماطر على فترات وثلجيا على المناطق التي يزيد ارتفاعها على 1000 متر على أن تضعف الفعالية الجوية ليلا ويميل الجو للاستقرار ويكون باردا ويحذر من حدوث الصقيع والضباب على المرتفعات الجبلية وبعض المناطق الداخلية.

وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة تنشط أحيانا والبحر متوسط إلى عالي ارتفاع الموج, وغدا تميل درجات الحرارة للارتفاع قليلا لتصبح قريبة من معدلاتها ويكون الجو غائما جزئيا بشكل عام.

سيريانيوز