قال الأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصر الله, يوم الجمعة, أن الولايات المتحدة الأمريكية أنشأت تنظيم "داعش" لإيجاد مبرر لعودتها إلى المنطقة بعد خروجها من العراق.

وقال الأمين العام لحزب الله , في كلمة له أن إعلان وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون بقاء قوات بلاده في العراق و سوريا تحت عنوان "منع عودة داعش" يؤكد ماهية الأهداف الأمريكية في المنطقة فهي أوجدت تنظيم "داعش" ذريعة للعودة إلى المنطقة وخصوصا بعد أن أخرجهم الشعب العراقي والمقاومة العراقية ورفضوا إعطاءهم قواعد عسكرية وبالذريعة ذاتها جاؤوا إلى سوريا ويريدون البقاء فيها.

وأشار نصر الله إلى أن "ما يردده الأمريكيون حول سعيهم لمنع عودة تنظيم "داعش" هو مجرد نفاق ودجل" .

وأضاف نصر الله مخاطبا الأمريكيين "إذا أردتم عدم عودة داعش اطلبوا من حلفائكم في الخليج والمنطقة والعالم عدم دعمه وعدم السماح بعودته فمنع التنظيم من العودة لا يحتاج إلى قواعد أمريكية ولا إلى قوات أمريكية فالعراقيون والسوريون كفيلون بمنع داعش من العودة".

وأوضح نصر الله أن "ما يدعيه وزير الخارجية الأمريكي هو كذب ونفاق وتضليل ودجل على الشعوب في المنطقة واختراع حجج واهية لبقاء القوات والقواعد الأمريكية في المنطقة وهذا كان الهدف الحقيقي".

وكان وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون، قال الأربعاء أن الولايات المتحدة تعتزم الحفاظ على وجودها العسكري في سوريا حتى هزيمة تنظيم "داعش" بالكامل، مشددا على أن "رحيل بشار الأسد عن السلطة عبر عملية سترعاها الأمم المتحدة، سيخلق ظروفا للسلام بعيدة الأمد في سوريا"، ومحملا الأسد مسؤولية التمهيد لظهور تنظيم "داعش" في بلده.

وتقود واشنطن تحالفاً دولياً يضم نحو 60 دولة، ينفذ ضربات جوية منذ 2014 ضد مواقع "داعش" في سوريا والعراق، في حين تعتبر السلطات السورية أعمال التحالف غير شرعية وانتهاكاً للسيادة وخرق للقانون الدولي.

سيريانيوز