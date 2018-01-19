وصفت وزارة الخارجية الأمريكية يوم الجمعة التهديدات التركية ببدء عملية عسكرية في عفرين بأنها "تزعزع الاستقرار".

وقال المتحدث باسم الوزارة في إفادة صحفية "نحن لا نرى أن العملية العسكرية في عفرين، أو المناهضة لقوات سوريا الديمقراطية شمال أو شمال شرق سوريا تساعد على تحقيق هدف الاستقرار الإقليمي", مؤكدا أن التهديدات التركية تعتبر "مزعزعة لاستقرار".

وكشف وزير الدفاع التركي نور الدين جانيكلي، في وقت سابق الجمعة، إن عملية تركيا العسكرية في منطقة عفرين شمال سوريا، بدأت "فعليا" بقصف عبر الحدود, الامر الذي اكدته المتحدث باسم "وحدات حماية الشعب الكردية" روجهات روج إن "القوات التركية بدأت قصف عفرين منذ منتصف الليلة الماضية، وأطلقت نحو 70 قذيفة على قرى كردية".

وتحدثت تركيا في الأيام القليلة الماضية عن نيتها بدء عملية عسكرية في عفرين ضد القوات الكردية، حيث جاء التصعيد على خلفية اعلان امريكي عزمها المساعدة في تشكيل قوة أمنية حدودية قوامها الأساسي "قوات سوريا الديمقراطية".

وتبرر تركيا عمليتها العسكرية بحماية حدودها ومنع انشاء ممر أو تشكيل جيش إرهابي شمال سوريا، حيث تصنف تركيا "وحدات حماية الشعب الكردية" كتنظيم إرهابي لصلاتهم بـ"حزب العمال الكردستاني" الذي تعتبره انقرة إرهابياً.

سيريانيوز