كشف وزير الدفاع التركي نور الدين جانيكلي، يوم الجمعة، إن عملية تركيا العسكرية في منطقة عفرين شمال سوريا، بدأت "فعليا" بقصف عبر الحدود.

ونقلت (رويترز) تصريحات جانيكلي لقناة الخبر التلفزيونية ان "العملية بدأت فعليا بقصف عبر الحدود لكن لم يتم عبور الحدود. عندما أقول فعليا لا أريد أن يكون هناك سوء فهم، العملية بدأت دون عبور للحدود".

وأضاف جانيكلي "سنقضي على جميع الشبكات والعناصر الإرهابية في شمال سوريا. لا يوجد بديل".

وأشار الوزير التركي الى ان أنقرة تمتلك جميع المعلومات حول أعداد القوات الكردية والأسلحة التي بحوزتهم ومواقع تمركزهم.

ومن جانبه، قال المتحدث باسم "وحدات حماية الشعب الكردية" روجهات روج إن "القوات التركية بدأت قصف عفرين منذ منتصف الليلة الماضية، وأطلقت نحو 70 قذيفة على قرى كردية".

ووصفت المتحدث "القصف بأنه الأعنف منذ صعدت تركيا تهديداتها بتنفيذ عمل عسكري ضد المنطقة الكردية."

وكانت مباحثات تركية روسية عسكرية جرت يوم الخميس، حول عملية عفرين المرتقبة، ومناطق تخفيف التوتر في سوريا.

وتحدثت تركيا في الأيام القليلة الماضية عن نيتها بدء عملية عسكرية في عفرين ضد القوات الكردية، حيث جاء التصعيد على خلفية اعلان امريكي عزمها المساعدة في تشكيل قوة أمنية حدودية قوامها الأساسي "قوات سوريا الديمقراطية".

وتبرر تركيا عمليتها العسكرية بحماية حدودها ومنع انشاء ممر أو تشكيل جيش إرهابي شمال سوريا، حيث تصنف تركيا "وحدات حماية الشعب الكردية" كتنظيم إرهابي لصلاتهم بـ"حزب العمال الكردستاني" الذي تعتبره انقرة إرهابياً.

سيريانيوز