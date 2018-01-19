لقي مغني راب الماني، كان التحق بتنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) حتفه، وذلك اثر غارة جوية على ريف دير الزور الغربي.

وقالت وسائل اعلام ان المغني دينيس كوسبيرت المعروف باسم الشهرة "ديسو دوغ" وبالكنية "أبو طلحة الألماني"، قتل يوم الاربعاء الماضي في غارة جوية على بلدة غرانيج في محافظة دير الزور غرب سوريا.

ويعد "كوسبيرت" أحد أشهر المقاتلين الأجانب في التنظيم، وظهر في عدة تسجيلات دعائية أحدها كان فيه على ما يبدو ومعه رأس مقطوعة.

وكان مسؤولون أمريكيون قالوا ان "كوسبيرد"، هدد الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما والألمان، وشجع مسلمين غربيين على شن هجمات بإلهام من التنظيم.

وسبق لعدة مصادر ان أعلنت مقتل كوسبيرت من بينها وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاجون)، التي قالت إنه قتل في غارة جوية على سوريا في تشرين الثاني 2015، إلا أنها اعترفت بعدها أن كوسبيرت نجا على ما يبدو، كما قالت مصادر إخبارية تابعة للمتطرفين في نيسان 2014 إن كوسبيرت قتل في سوريا، لكنها تراجعت ايضا بعدها.

سيريانيوز