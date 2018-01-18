قال وزير الخارجية الروسية ​سيرغي لافروف​، الخميس, أنّ "الإرهابيين في ​سوريا​ و​العراق​ حصلوا على تقنيات تصنيع مواد سامة، وهم يستخدمون مواداً كيميائية سامّة تهدّد الدول الأخرى".

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وعبر لافروف في خلال اجتماع مجلس الأمن الدولي حول قضايا عدم الانتشار (للسلاح النووي) عن القلق من خطر الإرهاب الكيميائي في منطقة الشرق الأوسط، وخاصة على أراضي سوريا والعراق، قائلا "المسلحون لا يستخدمون المواد الكيميائية السامة فحسب، بل يمتلكون تقنيات وقدرات إنتاجية خاصة بهم لإنتاج مواد سامة، وأقاموا قنوات متفرعة للحصول على مكوناتها".

وأشار لافروف إلى أن "روسيا خلال السنوات الثلاث الأخيرة اقترحت أكثر من مرة إصدار قرار من مجلس الأمن الدولي أو بيان لرئيسه بإدانة الهجمات الإرهابية بالسلاح الكيميائي في سوريا والعراق، لكن الجهود الروسية على هذا الصعيد "واجهت عرقلة من قبل عدد من الشركاء الغربيين الذين يفضلون التغاضي عن وقائع استخدام أو صناعة أسلحة كيميائية من قبل الإرهابيين، وتوجه اتهامات لا أساس لها إلى دمشق".

وكان تقرير مشترك للأمم المتحدة, والمنظمة الدولية لحظر الأسلحة الكيميائي, كشف في اب عام 2016 ان تنظيم "الدولة الاسلامية" (داعش) استخدم غاز الخردل في مارع بحلب, متهما السلطات السورية باستخدام الكيميائي اكثر من مرة.

وأعاد لافروف إلى الأذهان أن روسيا كانت قد اقترحت وضع وثيقة جديدة ملزمة قانونيا، ألا وهي الاتفاقية الدولية لمكافحة الإرهاب الكيميائي والبيولوجي، وتم طرح مشروع الاتفاقية على المؤتمر حول نزع السلاح في جنيف. ودعا لإطلاق المفاوضات للتوافق عليها بأسرع ما يمكن.

يشار الى ان جلسة مجلس الامن حول عدم انتشار أسلحة الدمار الشامل نظمت بمبادرة كازاخستان، التي تترأس مجلس الأمن الدولي في الشهر الحالي.