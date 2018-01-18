بحث وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، يوم الخميس، مع رئيس الأركان التركي خلوصي آكار الاوضاع في سوريا.

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وقال بيان لوزارة الدفاع الروسية ان "وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، استقبل رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة التركية، خلوصي آكار، ومدير الاستخبارات الوطنية في الجمهورية التركية، هاكان فيدان، اللذين يقومان بزيارة عمل لموسكو".

واضاف البيان أن رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، عقد لقاء منفصلا مع آكار وفيدان، "تمحور حول الوضع في الجمهورية العربية السورية، بما في ذلك تنفيذ الاتفاقات الموجودة حول ضمان عمل مناطق خفض التصعيد والحفاظ على نظام وقف العمليات القتالية فيها".

وكانت تركيا وروسيا وايران، الدول الراعية لمحادثات استانا والضامنة للهدنة في سوريا، نشرت مراقبين على حدود منطقة تخفيف التوتر في ادلب، وذلك عقب التوصل لاتفاق بشأنها في محادثات استانا 6 بأيلول الماضي.

كما بحث الجانبان "حالة وآفاق التعاون العسكري الثنائي، والقضايا الملحة المتعلقة بضمان الأمن في المنطقة".

وتاتي هذه الزيارة بالتزامن مع التحضيرات التركية لعملية عسكرية ضد قوات حماية الشعب الكردية في منطقة عفرين بشمال سوريا.

وكانت تركيا، قالت يوم الخميس، إنها ستنسق مع روسيا وإيران بشأن عملية جوية في عفرين شمال سوريا.

وتريد أنقرة من عملية عفرين بحسب تصريحات مجلس الأمن التركي منع تشكيل ممر إرهابي أو جيش إرهابي على حدودها .