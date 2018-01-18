أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) الخميس أنها تقوم بتدريب قوات سوريا الديموقراطية (قسد) لتحويلها من قوة قتالية إلى قوة "إرساء الاستقرار وسيطرة ميدانية".

لتصفح أفضل لسيريانيوز الرجاء زيارة الموقع في حلته الجديدة اضـغـط هـنا

وأوضح البنتاغون في بيان له "تستمر واشنطن في تدريب قوات الأمن المحلية في سوريا، وهي لا تمثل جيشا جديدا، أو قوات حرس حدود تقليدية، بل الهدف من تدريبها تعزيز أمن وسلامة اللاجئين وحماية سبل عودتهم إلى مدنهم المدمرة".

وأضاف أن القوات التي يدربها سوف تمنع الدواعش من الفرار إلى خارج سوريا بما يسهم في تعزيز أمن المناطق المحررة.

وتابع "هذه القوات تتفق مع أهداف حملة دحر "داعش" ومنع انبعاثه من جديد في المناطق المحررة الخارجة عن سيطرته، وتحقيق الاستقرار وتهيئة الظروف الملائمة لدعم عملية جنيف".

واعلنت الولايات المتحدة التي تقود التحالف الدولي ضد "داعش" منذ ايام عن بدء تشكيل ما أسمته بـ"القوة الأمنية الحدودية" ومن المتوقع أن يضم قوامها 30 ألف مقاتل وتخضع لقيادة "قوات سوريا الديمقراطية", فيما اعلن النظام السوري رفضه لهذا الامر.

أعلن مجلس الأمن القومي التركي الاربعاء أن أنقرة لن تسمح بتشكيل ممر ارهابي على حدود تركيا ولا تشكيل جيش ارهابي هناك, متوعدا برد حازم.

وتوعد الرئيس التركي، الثلاثاء، بأن تقضي قوات بلاده على المسلحين الأكراد شمال سوريا في حملة ستبدأ "في أقرب وقت" مدعومة من المعارضة السورية المسلحة لتحرير مدينتي عفرين ومنبج في ريف محافظة حلب.