أعلنت السلطات الكازاخية, يوم الخميس، مصرع 52 شخصا جراء احتراق حافلة ركاب في مدينة أكتوبي, الواقعة غربي البلاد.

ونقلت وسائل إعلامية, عن المتحدث باسم لجنة الطوارئ التابعة لوزارة الداخلية الكازاخية رسلان إيمانكولوف، قوله للصحفيين، أن "الحافلة احترقت لسبب غير معلوم بعد".

وأضاف إيمانكولوف أن "الحافلة كانت تقل 55 راكبا وسائقين اثنين، وتم إنقاذ 5 من الركاب المصابين، فيما لقي الآخرون مصرعهم".

وأشارت السلطات الكازاخية إلى أن جميع ركاب الحافلة المحترقة يحملون الجنسية الأوزبكية.

من جهة أخرى، قالت وكالة "كازينفورم" الكازاخية، أن العديد من سيارات الإسعاف والإطفاء هرعت إلى مكان احتراق الحافلة .

وكانت الحافلة تسافر على طريق في منطقة أكتاو بشمال غرب البلاد التي تربط مدينة سامارا الروسية بمدينة شيمكنت في جنوب كازاخستان قرب الحدود مع أوزبكستان .

ويشار إلى أنه سبق وشهدت عدة مناطق في كازاخستان وقوع حوادث مختلفة منها حوادث سير واندلاع حرائق ما أدى إلى وقوع ضحايا.

سيريانيوز