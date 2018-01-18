قال السفير الروسي لدى الولايات المتحدة أناتولي أنطونوف, الخميس, أن موسكو قررت توجيه دعوات إلى الولايات المتحدة والأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الدولي للمشاركة بمؤتمر الحوار الوطني السوري المقرر عقده في مدينة سوتشي الروسية بصفة مراقبين.

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ونقلت وكالة (سبوتنيك) الروسية, عن السفير أنطونوف أن روسيا مستعدة لزيادة التعاون مع واشنطن لحل الأزمة في سورية على أساس القوانين الدولية و"انطلاقا من ذلك قررت توجيه دعوات إلى الولايات المتحدة والأعضاء الدائمين في مجلس الأمن للمشاركة بصفة مراقبين في مؤتمر سوتشي".

ودعا السفير الروسي اللاعبين الدوليين والإقليميين ممن لديهم تأثير على الوضع في سوريا لدعم مؤ.تمر الحوار الوطني السوري.

و من المقرر, أن يعقد مؤتمر "الحوار الوطني السوري" في منتجع سوتشي بروسيا يومي 29- 30 كانون الثاني الجاري، وسط رفض جهات معارضة سورية منها "الائتلاف الوطني"، و هيئة التفاوض" وفصائل سورية مسلحة المشاركة في المؤتمر، معتبرة أن روسيا تحاول تمرير صفقات تخالف قرارات المجتمع الدولي من خلال المؤتمر, في حين أعرب النظام السوري عن ترحيبه بعقد المؤتمر، وموافقته على المشاركة فيه.