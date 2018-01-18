أكد نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف، يوم الخميس، أن مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي سيعقد يومي 29 و30 كانون الثاني الجاري، دون تأجيل.

وقال بوغدانوف للصحفيين، ردا على سؤال حول ما إذا سيتم تأجيل مؤتمر سوتشي: "لا، سيعقد يومي 29 و30 كانون الثاني".

وكانت وكالة (سبوتنيك) الروسية نقلت يوم الأربعاء عن مصادر لم تسمها القول ان مؤتمر سوتشي سيعقد في 30 كانون الثاني ليوم واحد فقط.

وتابع بوغدانوف أن قوائم المشاركين في المؤتمر "موجودة، ولكن لم يتم الاتفاق عليها بشكل نهائي مع شركائنا الأتراك، ونحن بانتظار تعليقاتهم النهائية اليوم بشأن القوائم التي تم تقديمها في وقت سابق للإيرانيين والأتراك".

وأعرب الديبلوماسي الروسي عن أمله بأن "يتم الاتفاق على قوائم المشاركين في المؤتمر اليوم أو غدا بشكل نهائي، ليبدأ إرسال الدعوات لحضور المؤتمر إلى الأطراف السورية".

وذكر بوغدانوف انه "سيعقد في سوتشي لقاء ثلاثي روسي – إيراني – تركي يوم 20 كانون الثاني الجاري على مستوى نواب وزراء الخارجية، وسيشارك فيه المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا، ألكسندر لافرينتييف، وعن الجانب التركي نائب وزير الخارجية سيدات أونال، كما سيصل إلى موسكو، غدا الجمعة نائب وزير الخارجية الإيراني حسين جابري أنصاري، الذي ستجري معه "مشاورات روسية – إيرانية ثنائية حول مجمل قضايا الشرق الأوسط"، ومن ثم سيتوجه إلى سوتشي.

وكان مصدر في المكتب الإعلامي للسفارة التركية بموسكو كشف لوكالة (نوفوستي) يوم الاربعاء، أن اجتماعا على مستوى نواب وزراء الخارجية، سيعقد لممثلين عن الدول الضامنة لعملية أستانا حول التسوية السورية واتفاق الهدنة في هذا البلد، وهي روسيا وتركيا وإيران، في 19-20 كانون الثاني الحالي تمهيدا لمؤتمر سوتشي.

ومن المقرر, أن يعقد مؤتمر "الحوار الوطني السوري" في منتجع سوتشي بروسيا يومي 29- 30 كانون الثاني الجاري، وسط رفض جهات معارضة سورية منها "الائتلاف الوطني"، و هيئة التفاوض" وفصائل سورية مسلحة المشاركة في المؤتمر، معتبرة أن روسيا تحاول تمرير صفقات تخالف قرارات المجتمع الدولي من خلال المؤتمر, في حين أعرب النظام السوري عن ترحيبه بعقد المؤتمر، وموافقته على المشاركة فيه.

سيريانيوز