أعلنت المديرية العامة للموانئ البحرية، يوم الخميس، عن اغلاق جميع الموانئ السورية بوجه الملاحة البحرية بسبب الأحوال الجوية السائدة.

ونقلت وكالة (سانا) الرسمية عن مدير الموانئ العميد أكرم ابراهيم قوله إنه "نظرا لاشتداد سرعة الرياح الجنوبية الغربية التي من المتوقع ان تصل سرعتها في بعض الاحيان الى 85 كم بالساعة، تم اغلاق جميع الموانئ (ميناء طرطوس التجاري وميناء بانياس -مصب النفط وميناء اللاذقية ومرفأ جزيرة ارواد وميناء جبلة إضافة الى الموانئ الصغيرة) في وجه الملاحة البحرية حتى إشعار آخر".

وبالنسبة لميناءي طرطوس التجاري وبانياس – مصب النفط أوضح ابراهيم أن "الفعالية الجوية المتشكلة حاليا تسببت بارتفاع الأمواج ووصول سرعة الرياح (الأنواء) إلى أكثر من 35 عقدة أي ما يعادل نحو 70 كم في الساعة".

وبين ابراهيم أنه "تم توجيه تحذير ملاحي الى كل السفن والموانئ الصغيرة التي تحوي مراكب لاتخاذ اجراءات الحيطة والحذر لمواجهة العاصفة".

ومن جانبه، قال مدير ميناء طرطوس ثائر ونوس أنه "تم إطلاق نداء تحذيري للسفن الموجودة في عرض البحر من اجل اخذ الحيطة والحذر استعدادا لدرء اي خطر بسبب استمرار هذه الفعالية الجوية حتى يوم غد الجمعة".

وتتأثر البلاد بمنخفض جوي مرفق بكتلة باردة ورطبة يمتد في طبقات الجو كافة، وتوقعت الأرصاد الجوية ان تشهد معظم المناطق هطلات مطرية غزيرة .

سيريانيوز