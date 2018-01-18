شهدت عدة محافظات خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، هطولات مطرية متفرقة كان أغزرها 80 مم في عين حلاقيم بمحافظة حماة، في وقت تتأثر فيه البلاد بمنخفض جوي ليكون الجو غائم ماطر فوق أغلب المناطق.

وبينت نشرة مشروع الاستمطار الصادرة عن وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي يوم الخميس، كميات الأمطار الهاطلة حيث سجلت في ريف دمشق 1 مم بالزبداني و2 مم في مضايا وجديدة الشيباني.

ووصلت كميات الهطول بمدينة القنيطرة الى 4 مم وفي حضر 9 مم أما في محافظة حمص فوصلت في الناصرة الى 20 مم ومرمريتا 22 مم وشين 18 مم والعريضة 10 مم وقلعة الحصن 32 مم وتلكلخ 12 مم ومدينة حمص 4مم.

وفي محافظة درعا بلغت في تل شهاب 6 مم وازرع 5ر2 مم ومدينة درعا 2مم.

وفى محافظة السويداء سجلت كميات الهطول في عين العرب 14 مم وبمدينة السويداء 8 مم وصلخد 5 مم.

وفي محافظة حماة بلغت 50 مم في الرصافة و75 مم في وادى العيون و80 مم في عين حلاقيم و45 مم في مصياف و25 مم في ربعو و22 مم في الحميرى و5 مم في حر بنفسه و4 مم في محردة ومدينة حماة وصوران و3 مم في كفر زيتا و6ر2 مم في السلمية وفى شطحة بالغاب 53 مم وعين الكروم 19 مم والكريم 18 مم وافاميا 12 مم والسقيلبية 16 مم.

وفي محافظة طرطوس وصلت كميات الهطول بالمدينة الى 67 مم والقدموس 5ر37 مم والشيخ بدر 60مم والدريكيش 61مم ومشتى الحلو 44 وحمام واصل 30 مم وبانياس 35 مم والصفصافة 24 مم وصافيتا 40 مم.

وفي محافظة حلب سجلت في عفرين 8مم وبمدينة حلب 5مم واعزاز 4مم وجرابلس 9مم.

فيما سجلت كميات الهطول في مدينة اللاذقية 18مم وكسب 67 مم وفي المزيرعة 46مم والحفة 13 مم والقطيلبية 5ر23 مم ووادى قنديل 26مم وبوقا 18مم ومطار الباسل 6ر27 مم والبهلولية 23 مم والقرداحة 42 مم.

وعن حال الطقس، توقعت مديرية الأرصاد الجوية، أن تبقى درجات الحرارة حول معدلاتها مع تأثر البلاد بمنخفض جوي مرفق بكتلة باردة ورطبة يمتد في طبقات الجو كافة.

ويكون الجو بين الغائم جزئيا بشكل عام والغائم الماطر على فترات فوق أغلب المناطق، وتكون الهطولات رعدية وغزيرة محذرة من تشكل السيول في المناطق المنخفضة والوديان، وتتساقط الثلوج على المرتفعات الجبلية التي يزيد ارتفاعها على 1000 متر.

وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية نشطة تصل سرعتها حتى 80 كيلومترا بالساعة والبحر عالي ارتفاع الموج.

وعن طقس يوم الجمعة، من المتوقع أن يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، لتصبح أدنى من معدلاتها بنحو 2 إلى 4 درجات مئوية، ويستمر الجو غائما جزئيا إلى الغائم الماطر، ويكون ثلجيا على المناطق التي تزيد على 900 متر، والرياح جنوبية غربية نشطة.

وتضعف الفعالية الجوية ليلا، حيث يميل الجو للاستقرار ويكون باردا ويحذر من حدوث الصقيع والضباب على المرتفعات الجبلية وبعض المناطق الداخلية.

درجات الحرارة المتوقعة لأيام…