شهدت خدمة الانترنت في سوريا انقطاعات في بعض المناطق وبطئ شديد في عموم المناطق في سوريا يوم الخميس.

وتناقلت وسائل اعلام محلية عن مصدر في وزارة الاتصالات بان هذا "البطئ" يعود الى "اجراءات الصيانة للكبل البحري المغذي لسورية و ستعود السرعة إلى حالتها الطبيعية خلال الأيام القليلة القادمة" بحسب المصدر.

واضاف المصدر بان "العاصفة الحالية التي تشهدها المنطقة أحد أسباب التأخر في الصيانة للسفينة المتواجدة في عرض البحر للصيانة".

وأغلقت الخميس جميع الموانئ السورية بوجه الملاحة البحرية بسبب الأحوال الجوية السائدة ، حيث وصلت سرعة الرياح في بعض الأحيان إلى 85 كم بالساعة ، بحسب وكالة الانباء الرسمية سانا.

وكانت الشركة السورية للاتصالات قد اعلنت قبل ايام عن وصول "سفينة متخصصة" بصيانة الكبل البحري المغذّي لسوريا بخدمة الإنترنت، والذي تعطّل قبل نحو شهر.

وبينت الشركة عبر صفحة وزارة الاتصالات الرسمية في "فيسبوك" انه سيتم إعادة ربط الكبل البحري المغذي لسوريا بخدمة الانترنت وإعادته للعمل مجدداً.

ونوهت الشركة الى إجراءات الإصلاح "لا تستغرق أكثر من 48 ساعة تقريباً" .. الا ان خدمة الانترنت بحسب كثير من المستخدمين الذين تواصلت معهم سيريانيوز ما زالت سيئة بعد مرور اربع ايام على وصول السفينة.

وانخفضت جودة الانترنت "نتيجة تعطل الكبل الضوئي البحري الذي يربط مدينتي طرطوس والاسكندرية في المياه الإقليمية المصرية" .

سيريانيوز