قالت تركيا، يوم الخميس، إنها ستنسق مع روسيا وإيران بشأن عملية جوية في عفرين شمال سوريا.

ونقلت شبكة "سي ان ان ترك" عن وزير الخارجية التركي مولود تشاويش اوغلو قوله ان "على روسيا ألا تعارض عملية أنقرة في عفرين بسوريا وإنها ستنسق مع موسكو بشأن وضع المراقبين الروس هناك".

وكانت تركيا وروسيا وايران، الدول الراعية لمحادثات استانا والضامنة للهدنة في سوريا، نشرت مراقبين على حدود منطقة تخفيف التوتر في ادلب، وذلك عقب التوصل لاتفاق بشأنها في محادثات استانا 6 بأيلول الما ضي

وأكد تاشويش اوغلو ان "تركيا ستتدخل في منطقتي عفرين ومنبج في سوريا للتصدي لخطر فصيل كردي"، مضيفا أن "ارتياب أنقرة من الولايات المتحدة قائم".

وتستعد تركيا لتنفيذ عملية عسكرية في عفرين شمال حلب، حيث اعلنت انقرة يوم الأربعاء ان العملية ستتم دون سابق انذار.

وتريد أنقرة من عملية عفرين بحسب تصريحات مجلس الأمن التركي منع تشكيل ممر إرهابي أو جيش إرهابي على حدودها .

وجاء التصعيد التركي، على خلفية إعلان الولايات المتحدة التي تقود التحالف الدولي ضد "داعش" عن بدء تشكيل ما أسمته بـ"القوة الأمنية الحدودية" ومن المتوقع أن يضم قوامها 30 ألف مقاتل وتخضع لقيادة "قوات سوريا الديمقراطية".

وقالت السلطات التركية أن مدينة عفرين الواقعة شمال سوريا والتي تقطنها أغلبية كردية وتتمركز فيها "وحدات حماية الشعب" تمثل خطرا حقيقيا على الأمن التركي.

سيريانيوز