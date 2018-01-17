قاد البرازيلي نيمار فريقه باريس سان جيرمان لتعزيز انفراده بصدارة الدوري الفرنسي، بعدما سجل رباعية وصنع هدفين في الفوز الكاسح على ديجون بنتيجة (8-0) على ملعب "حديقة الأمراء" ضمن منافسات الجولة الـ21.

لتصفح أفضل لسيريانيوز الرجاء زيارة الموقع في حلته الجديدة اضـغـط هـنا

وبهذا الانتصار الثامن عشر هذا الموسم، رفع الـ"بي اس جي" رصيده لـ56 نقطة منفردا بقمة جدول الترتيب، وبفارق 11 نقطة عن ليون، أقرب ملاحقيه.



وفي المقابل، مني ديجون بهزيمته العاشرة ليظل في المرتبة الحادية عشر بعدما توقف رصيده عند 25 نقطة.



تقدم أمراء العاصمة سريعا عبر الأرجنتيني آنخيل دي ماريا (ق4) قبل أن يضيف الثاني (15)، ثم أحرزالأوروجواياني إدينسون كافاني الهدف الثالث (21)، قبل أن يختتم النجم البرازيلي نيمار الشوط الأول بهدف رابع (42).



ومع بداية النصف الثاني، عاد نيمار لتسجيل ثنائية جديدة (57 و73)، قبل أن يوقع الفرنسي الواعد كيليان مبابي بعد اشتراكه بديلا بعشر دقائق على سابع الأهداف (77).



ثم عاد نيمار لزيارة شباك الضيوف مرة رابع (سوبر هاتريك) من علامة الجزاء (83) مضيفا الهدف الثامن، ليضاف ذلك إلى تمريرتيه الحاسمتين في الهدفين الثاني والسابع.