فجر فريق ويجان أتلتيك، الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية الانجليزي لكرة القدم مفاجأة من العيار الثقيل بعدما أطاح بضيفه بورنموث مبكرا من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، بعدما تغلب عليه 3 / صفر الأربعاء بدور الـ64 للمسابقة، ليصعد إلى دور الـ32 بالبطولة.

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كما حجز سوانزي سيتي بطاقة التأهل للدور ذاته، بفوزه الصعب 2 / 1 على ضيفه ولفرهامبتون.



وعلى ملعب (دي دبليو) تقدم ويجان بهدف مبكر حمل توقيع النجم المصري الدولي سام مرسي في الدقيقة التاسعة، قبل أن يضيف زميلاه دانييل بورن وكالوم إيلدير الهدفين الثاني والثالث في الدقيقة 73 و76.



وعلى ملعب (ليبرتي) اقتنص سوانزي سيتي تأهلا متعثرا لدور الـ32 بفوزه الصعب على ولفرهامبتون بهدفين مقابل هدف وحيد.



بادر النجم الغاني جوردان أيو التسجيل لسوانزي في الدقيقة 11، فيما تعادل ديوجو جوتا للضيوف في الدقيقة 66، غير أن ويلفرد بوني أعاد التقدم سريعا لسوانزي بعدما أضاف الهدف الثاني في الدقيقة 69.