ميسي يضيع ركلة جزاء.. وبرشلونة يتلقى هزيمته الاولى هذا الموسم أمام جاره إسبانيول اخبار الرياضة شارك

تلقى برشلونة هزيمته الأولى هذا الموسم في جميع المسابقات وذلك عندما خسر أمام جاره ومستضيفه إسبانيول 0-1 الأربعاء في ذهاب ربع نهائي كأس ملك إسبانيا.

لتصفح أفضل لسيريانيوز الرجاء زيارة الموقع في حلته الجديدة اضـغـط هـنا وسجل هدف الفوز الوحيد في الديربي البديل أوسكار ميليندو في الدقيقة 88. وتقام مباراة الإياب يوم الخميس القادم على ملعب كامب نو التاريخي.



وشهدت المباراة ضياع ركلة جزاء من نجم برشلونة وهدافه الأرجنتيني ليونيل ميسي حين تصدى لها الحارس دييغو لوبيز.



ودخل الإسباني المخضرم دييجو لوبيز، حارس مرمى نادي إسبانيول، التاريخ أمام اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي بعد تصديه لركلة جزاء.



وقال حساب "ميستر شيب" الإسباني للإحصائيات إن دييجو لوبيز، أصبح أول حارس مرمى يتصدى لركلتي جزاء أمام الأرجنتيني ليونيل ميسي.



وكانت ركلة الجزاء الأولى التي تصدى لها أمام ميسي قبل عشر سنوات عندما كان حارسًا لنادي فياريال، وتصدى للركلة أيضًا في كأس ملك إسبانيا. سيريانيوز 2018-01-17 20:43:01 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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