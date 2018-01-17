سقط أتلتيكو مدريد على ملعبه أمام ضيفه إشبيلية 1-2، وفاز فالنسيا على ضيفه ديبورتيفو ألافيس وصيف بطل العام الماضي 2-1 الأربعاء في ذهاب الدور ربع النهائي من مسابقة كأس ملك اسبانيا.

لتصفح أفضل لسيريانيوز الرجاء زيارة الموقع في حلته الجديدة اضـغـط هـنا

في المباراة الأولى، على ملعب واندا ميتروبوليتانو، سيطر أتلتيكو مدريد على المجريات منذ البداية وكانت للاعبيه محاولات خطرة جاء من إحداها هدف من رأسية لدييغو كوستا ألغاه الحكم بحجة ارتكاب اللاعب خطأ ضد المدافع الأرجنتيني غابرييل ميركادو عند تسديد الكرة (13).



وكان الشوط الثاني نسخة مشابهة للأول، وفوت كوستا عدة فرص من كرات عرضية من الجهة اليمنى لم يستطع اللحاق بأي كرة منها قبل أن ينجج في محاولته الخامسة إثر ركلة حرة وكرة مرتدة من الدفاع تابعها قوية من الجهة اليسرى (73).



وعادل إشبيلية من هجمة مرتدة وتسديدة من خيسوس نافاس وخطأ من الحارس مويا تسبب بتحويل الكرة إلى داخل شباكه (80).



ودفع أتلتيكو ثمن الفرص الضائعة إذ تمكن إشبيلية من تسجيل هدف الفوز عبر الأرجنتيبني خواكين كوريا الذي تلقى كرة من التونسي وسام بن يدر وقاد هجمة معاكسة من الجهة اليسرى أنهاها في شباك مويا (88).



وعلى ملعب ميستايا، كان فالنسيا الطرف الأفضل طوال الشوط الأول الذي انتهى بالتعادل السلبي.



وفي الشوط الثاني، أحرج الفريق الزائر مضيفه بعد أن تقدم خلافاً للمجريات بواسطة روبن سوبرينو إثر تمريرة من منير الحدادي أطلقها قوية من خارج المنطقة في أعلى الزاوية اليمنى (66)، لكن البرتغالي غيديش أعاد الأمور إلى نصابها بمتابعة كرة من زاوية صعبة في أسفل الزاوية اليسرى اثر تمريرة من سانتي مينا (75).



وتلقى ألافيس ضربة قاسية بطرد مدافعه أدريان بالصفراء الثانية (77)، واستفاد فالنسيا من النقص العددي وسجل هدف الفوز بواسطة رودريغو إثر بينية من سانتي مينا (82).