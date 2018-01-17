قاد لاعب الوسط الدولي نبيل فقير فريقه ليون إلى الفوز على مضيفه غانغان سابع الترتيب 2-صفر الأربعاء في المرحلة 21، والانفراد بالمركز الثاني في ترتيب الدوري الفرنسي.

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وافتتح فقير التسجيل بتسديدة أرضية من داخل المنطقة (26)، قبل أن يعزز لاعب الوسط حسام عوار التقدم في الشوط الثاني (58).



وسجّل فقير هدف الرابع في المباراة الرابعة على التوالي في الدوري للمرة الأولى في مسيرته.



ورفع ليون رصيده إلى 45 نقطة، بفارق نقطة عن مرسيليا، ونقطتين عن موناكو، لكنه لا يزال بعيدا عن المتصدر باريس سان جيرمان، صاحب 53 نقطة والذي يستقبل ديجون الحادي عشر في وقت لاحق.



وكان موناكو حامل اللقب أفلت من الخسارة الثلاثاء وخطف هدف التعادل 2-2 من جاره وضيفه نيس، متنازلاً عن مركزه الثاني لصالح مرسيليا الفائز على ستراسبورغ 2-صفر.



واستعاد ليون نغمة الفوز، بعدما أوقف انجيه سلسلته من 4 انتصارات متتالية بتعادلهما في المرحلة السابقة.



وينتظر ليون مواجهة ضيفه سان جيرمان الأحد المقبل في قمة نارية، ثم لقاء دور الـ16 لمسابقة الكأس الثلاثاء المقبل على أرض موناكو.