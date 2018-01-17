أثبت الإسباني رافاييل نادال أنه مؤهل تماماً للمنافسة على لقب بطولة أستراليا المفتوحة لكرة المضرب أولى البطولات الأربع الكبرى في عام 2018 والتي تقام على ملاعب ملبورن، وذلك بعد عودة المصنف الأول عالمياً من الإصابة التي لحقت به في تشرين الثاني الماضي والتي حرمته من المشاركة في البطولة الختامية عام 2017.

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وضمن الدور الثاني من البطولة والتي أقيمت على ملعب رود لافير أرينا للتنس الذي يتسع لـ 15 ألف متفرجاً، سيطر تماماً نادال على المجموعات الثلاث بنتيجة ( 6-3 و6-4 و7-6).



وكان المصنف الأول عالمياً والبالغ من العمر 31 عاماً دشن حملته في البطولة بالتغلب على فيكتور إستريلا من الدومنيكان في الدور الأول بثلاث مجموعات دون رد أيضاً.



وفاز نادال بلقب بطولة أستراليا المفتوحة مرة واحدة فقط خلال مسيرته الطويلة مع كرة المضرب وكان ذلك عام 2009، علماً أنه حصل بشكل عام على 16 لقباً في البطولات الأربع الكبرى بواقع 10 ألقاب في رولان غاروس الفرنسية، ولقبين في ويمبلدون البريطانية وثلاثة ألقاب في بطولة أميركا المفتوحة بالإضافة للقبه الوحيد في ملبورن.



وفي بطولة 2009 توج نادال باللقب عقب فوزه على السويسري روجيه فيدرر بثلاثة مجموعات مقابل مجموعتين، علماً بأنه خسر أمام فيدرر تحديداً في نهائي العام الماضي بثلاثة مجموعات مقابل مجموعتين أيضاً وكان وقتها نادال هو المصنف التاسع في البطولة وفيدرر هو المصنف الـ17.



ويلتقي نادال في الدور المقبل مع البوسني دامير دزومهور الـ30 عالمياً والـ28 في البطولة والذي تغلب على الاسترالي جون ميلمان 7-5 و3-6 و6-4 و6-1.