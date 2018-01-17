ودع منتخب سورية الأولمبي بطولة آسيا للمنتخبات تحت 23 عاما المقامة حاليا في الصين من الدور الأول بعد تعادله أمام المنتخب الفيتنامي سلبا الاربعاء في الجولة الثالثة والأخيرة ضمن منافسات المجموعة الرابعة التي تضم أيضا منتخبي كوريا الجنوبية واستراليا.

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وكانت الأفضلية واضحة لمنتخبنا منذ بداية المباراة فكان الأكثر وصولا إلى مرمى نظيره الفيتنامي وفرض سيطرته المطلقة على خطي الوسط والهجوم.



واستمر منتخبنا بإهدار الفرص حيث عانى من قلة التركيز وافتقد اللمسة الأخيرة رغم الضغط الهجومي الكبير، وبقي التعادل السلبي سيد الموقف حتى صافرة النهاية ليفقد منتخبنا اماله بالاستمرار في المنافسة والخروج من الدور الأول الذي خسر في جولته الاولى مع استراليا 1-3 وتعادل في الثانية سلبا مع نظيره الكوري الجنوبي.



وفي المباراة الثانية في المجموعة نفسها فاز منتخب كوريا الجنوبية على المنتخب الاسترالي بثلاثة أهداف مقابل هدفين ليتأهل كمتصدر للمجموعة برصيد 7 نقاط وحصل المنتخب الفيتنامي على المركز الثاني برصيد 4 نقاط ليرافق المنتخب الكوري الى الدور الثاني فيما حل المنتخب الاسترالي ثالثا برصيد 3 نقاط وأخيرا جاء منتخبنا في المركز الرابع برصيد نقطتين.



يذكر أن الفرق التي تأهلت الى الدور ربع النهائي هي قطر واوزبكستان عن المجموعة الأولى واليابان وفلسطين عن الثانية والعراق وماليزيا عن الثالثة إضافة إلى كوريا الجنوبية وفيتنام عن الرابعة.



ويلتقي في ربع النهائي اليابان مع أوزبكستان وقطر مع الصين، والعراق مع فيتنام وماليزيا مع كوريا الجنوبية.