أعلن مجلس الأمن القومي التركي الاربعاء أن أنقرة لن تسمح بتشكيل ممر ارهابي على حدود تركيا ولا تشكيل جيش ارهابي هناك, متوعدا برد حازم.

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وقال المجلس، في بيان صدر عنه عقب اجتماع عقده برئاسة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان "لن نسمح بتشكيل ممر إرهابي على حدودنا كما لن نسمح بتشكيل جيش إرهابي هناك وسيتم اتخاذ كافة أشكال التدابير اللازمة في هذا الصدد".

وجاء هذا التصعيد على خلفية إعلان الولايات المتحدة التي تقود التحالف الدولي ضد "داعش" عن بدء تشكيل ما أسمته بـ"القوة الأمنية الحدودية" ومن المتوقع أن يضم قوامها 30 ألف مقاتل وتخضع لقيادة "قوات سوريا الديمقراطية", فيما اعلن النظام السوري رفضه لهذا الامر.

وأكد مجلس الأمن أنه "سيجري في المرحلة الأولى اتخاذ الخطوات اللازمة بشكل حازم وعلى الفور، للقضاء على التهديدات الموجهة للبلاد من غربي سوريا، ولضمان أمن وممتلكات المواطنين، وتعزيز الأمن على الحدود".

وأعرب عن أسفه من "اعتبار دولة حليفة لأنقرة (في إشارة إلى الولايات المتحدة) الإرهابيين شركاء لها دون مراعاة أمن تركيا"، فيما شدد بقوة على أنه يطالب الولايات المتحدة "بضرورة استرداد كل الأسلحة التي تم توريدها للمجموعات الكردية في سوريا".

وتوعد الرئيس التركي، الثلاثاء، بأن تقضي قوات بلاده على المسلحين الأكراد شمال سوريا في حملة ستبدأ "في أقرب وقت" مدعومة من المعارضة السورية المسلحة لتحرير مدينتي عفرين ومنبج في ريف محافظة حلب.

وأعربت تركيا مرارا عن استيائها لهذه الخطوة الأمريكية، حيث تعتبر جميع هذه التنظيمات الكردية حليفة لـ"حزب العمال الكردستاني"، الذي تصنفه في خانة الإرهاب وتحاربه على مدار سنوات عديدة.