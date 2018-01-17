أعلن المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، ستافان دي ميستورا، يوم الاربعاء, أنه قام بدعوة الحكومة والمعارضة السورية لحضور اجتماع خاص مع الأمم المتحدة في إطار العملية السياسية في جنيف، وذلك يومي 25 و26 كانون الثاني 2018 في مركز فيينا الدولي في فيينا بالنمسا.

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وجاء في بيان صادر نيابة عن دي ميستورا، "بعث المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، ستافان دي ميستورا٬ اليوم٬ دعوات منفصلة إلى كل من الحكومة السورية ولجنة التفاوض السورية لحضور اجتماع خاص مع الأمم المتحدة في إطار العملية السياسية في جنيف التي تعقد تحت رعاية الأمم المتحدة، وذلك يومي الخميس 25 والجمعة 26 كانون الثاني 2018".

ونظرا لأسباب لوجستية، سيعقد هذا الاجتماع الخاص بمقر الأمم المتحدة في مركز فيينا الدولي في فيينا، بالنمسا".

وأضاف البيان، "يتطلع المبعوث الخاص إلى مشاركة الوفدين في هذا الاجتماع الخاص.. والتركيز بوجه خاص على السلة الدستورية..

وأخذا بعين الاعتبار للمعايير والملاحظات التي عرضها في إحاطته لمجلس الأمن في 19 كانون الأول 2017".

وقال دي ميستورا لأعضاء مجلس الأمن الدولي في 19 كانون الاول الماضي أعتقد أن الوقت حان كي تحدد الأمم المتحدة الإشكاليات الدستورية والانتخابية، مشيرا إلى "الفرصة الذهبية" التي تم تفويتها في جولة المفاوضات الأخيرة في جنيف.

وأكد المبعوث الاممي على رؤية الأمم المتحدة بضرورة "تقييم أية مبادرة سياسية يقوم بها الفاعلون الدوليون على أساس قدرتها على الإسهام في٬ ودعم عملية جنيف السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة وفى التنفيذ الكامل للقرار 2254 (2015)".

وكان قرار مجلس الأمن رقم 2245 اعتمد بيان جنيف ودعا ممثلي النظام والمعارضة السورييْن للمشاركة "على وجه السرعة" في مفاوضات رسمية بشأن مسار الانتقال السياسي وإجراء انتخابات برعاية أممية مطالبا بوقف أي هجمات ضد المدنيين بشكل فوري.