أعلنت السلطات التركية, يوم الأربعاء, أن طاقم طائرة نقل عسكرية مؤلف من ثلاثة أشخاص قضوا بتحطم طائرتهم في محافظة إسبارطة جنوب غربي تركيا.

وقالت رئاسة الأركان التركية، في بيان، نشرته وسائل إعلامية, أن طائرة عسكرية من طراز (CN-235 CASA) أقلعت ظهر الأربعاء, من قاعدة جوية في ولاية أسكيشهير بغرض التدريب، وعلى متنها طياران وموظف فني.

وأشار البيان إلى اختفاء الطائرة عن الرادار بعد حوالي ساعتين من إقلاعها، لتبدأ عقب ذلك فورا عمليات بحث وإنقاذ.

وأوضح أن فرق البحث والإنقاذ تمكنت من العثور على حطام الطائرة وجثث العسكريين الذين كانوا على متنها، في ولاية إسبارطة.

من جهته, قال والي إسبارطة التركية شيخموس غونايدن أن الطائرة سقطت بالقرب من قرية "قاشي قره" التابعة لقضاء "يالواتش" بإسبارطة جنوب غربي البلاد، مشيرا إلى عدم معرفة سبب سقوط الطائرة بعد.

و بحسب المعلومات الواردة حول الحادثة, فإن الضباب الكثيف كان مخيماً على المنطقة أثناء وقوع الحادث.

وكانت السلطات التركية, أعلنت في أيلول الماضي , عن تحطم طائرة ركاب خاصة أثناء هبوطها اضطراريا في مطار أتاتورك في إسطنبول، في حادث أوقع أربعة جرحى، واستدعى إغلاق المطار لبعض الوقت، مما تسبب بتأخير عدد من الرحلات الجوية.

سيريانيوز