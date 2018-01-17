أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، قراراً حددت بموجبه سعر الموز اللبناني من كافة الأنواع، ووجهت مديرياتها بالمحافظات لتشديد الرقابة على تداول فواتير المادة والتزام الباعة بالأسعار المحددة.

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وجاء في قرار الوزارة، انه يحدد سعر كيلو الموز من النوع الاول بـ 450 ل.س، ومن النوع الثاني بـ400 ليرة، ومن النوع الثالث بـ350 ليرة.

وطلبت الوزارة من مديريات التجارة الداخلية بالمحافظات تشديد الرقابة على تداول فواتير المادة و التزام الباعة بالأسعار المحددة.

ووصلت قبل أيام حوالي ألف طن من الدفعة ثانية من الموز اللبناني البالغة 25 ألف طن، وذلك بحسب مدير السورية للتجارة في دمشق بشار حمود الذي أوضح انه من المقرر انتهاء وصولها بشكل كامل في نهاية الشهر الثالث.

واتفقت وزارة التجارة في تشرين الثاني الماضي مع مزارعي الموز اللبناني، على استيراد المادة واستلمت بموجب ذلك شحنة أولى تقدر بـ240 طن، في وقت وصل فيه سعر الموز الصومالي في الأسواق المحلية الى 800-1200 ليرة.

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