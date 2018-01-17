بانخفاض طفيف.. غرام الذهب يسجل 17200 ليرة الاخبار الاقتصادية شارك

شهد سعر الذهب، يوم الأربعاء، انخفاضاً طفيفا، وسجل غرام ال21 قيراط 17200 ليرة.

لتصفح أفضل لسيريانيوز الرجاء زيارة الموقع في حلته الجديدة اضـغـط هـنا وحددت الجمعية الحرفية للذهب وصناعة المجوهرات بدمشق سعر غرام الـ21 قيراط بـ17200 ليرة، في حين حددت سعر غرام الـ18 قيراط بـ14743 ليرة. وكان سعر الذهب بلغ يوم الثلاثاء، سعر 17300 ليرة لغرام الـ21 قيراط، وسعر 14830 ليرة لغرام الـ18 قيراط. سيريانيوز

2018-01-17 09:47:10 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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