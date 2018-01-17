أصدرت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في دمشق, يوم الأربعاء, النشرة الجديدة رقم (3) حددت فيها أسعار البيض والفروج والشاورما.

وحددت النشرة أسعار الفروج (حي – مذبوح منظف – وردة – شرحات – سودة – قوانص- فروج مشوي – مسحب – بروستد - ), والذي تبين ان أسعارها ارتفعت بالمقارنة مع النشرة السابقة .

كما حددت أسعار الشاورما (شاورما دجاج بصحن – والسندويش- حسب الوزن), حيث تبين أن الأسعار متفاوتة بين ارتفاع سعر بعضها و ثبات الأخرى على السعر نفسه كما كان محدداً في النشرة السابقة رقم (2).

أما سعر صحن البيض، بحسب نشرة مديرة التجارة الداخلية في دمشق, فقد سجل ثباتاً في الأسعار.

سيريانيوز