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نشرة جديدة تسجل ارتفاعاً في أسعار الفروج وثباتاً للبيض
الاخبار الاقتصادية

أصدرت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في دمشق, يوم الأربعاء, النشرة الجديدة رقم (3) حددت فيها أسعار البيض والفروج والشاورما.


 

 

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وحددت النشرة أسعار الفروج (حي – مذبوح منظف – وردة – شرحات – سودة – قوانص-  فروج مشوي – مسحب – بروستد - ), والذي تبين ان أسعارها ارتفعت بالمقارنة مع النشرة السابقة .

كما حددت أسعار الشاورما  (شاورما دجاج بصحن – والسندويش- حسب الوزن), حيث تبين أن الأسعار متفاوتة بين ارتفاع سعر بعضها و ثبات الأخرى على السعر نفسه كما كان محدداً في النشرة السابقة رقم (2).

 أما سعر صحن البيض، بحسب نشرة مديرة التجارة الداخلية في دمشق, فقد سجل ثباتاً في الأسعار.

 

سيريانيوز
2018-01-17 10:32:36
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