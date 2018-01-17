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نشرة جديدة تسجل ارتفاعاً في أسعار الفروج وثباتاً للبيض
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الاخبار الاقتصادية
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أصدرت
مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في دمشق, يوم الأربعاء, النشرة الجديدة
رقم (3) حددت فيها أسعار البيض والفروج والشاورما.
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وحددت النشرة أسعار الفروج (حي – مذبوح منظف – وردة – شرحات – سودة – قوانص-
فروج مشوي – مسحب – بروستد - ), والذي تبين ان أسعارها ارتفعت بالمقارنة مع
النشرة السابقة .
كما حددت أسعار الشاورما (شاورما دجاج بصحن – والسندويش- حسب الوزن), حيث تبين
أن الأسعار متفاوتة بين ارتفاع سعر بعضها و ثبات الأخرى على السعر نفسه كما كان
محدداً في النشرة السابقة رقم (2).
أما سعر صحن البيض، بحسب نشرة مديرة التجارة الداخلية في دمشق, فقد سجل ثباتاً
في الأسعار.
سيريانيوز
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2018-01-17 10:32:36
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