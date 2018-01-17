بحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو، في اتصال هاتفي يوم الأربعاء، سير الإعداد لمؤتمر الحوار الوطني السوري المقرر عقده أواخر الشهر الجاري بمدينة سوتشي الروسية.

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وقالت الخارجية الروسية في بيان، أن لافروف وجاويش أوغلو بحثا "سير التحضير للمؤتمر كحدث مرحلي نحو التسوية السياسية في إطار المفاوضات برعاية الأمم المتحدة على أساس قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254".

وأضاف البيان "طرح الطرفان "المسائل المتعلقة بالتخفيف من حدة المشاكل الإنسانية التي يعاني السكان المدنيون منها في سوريا، فضلا عن مسألة الالتزام بنظام وقف العمليات القتالية في مناطق خفض التصعيد، بموجب الاتفاقات الموقعة في أستانا".

واختتمت في كانون الأول الماضي الجولة الثامنة من محادثات أستانا حول سوريا، والذي شارك فيه بالإضافة إلى ممثلي الدول الضامنة الثلاث، روسيا، تركيا وإيران، وفد النظام السوري, برئاسة بشار الجعفري، ووفد المعارضة السورية المسلحة برئاسة أحمد طعمة.

وانتهت الجولة ببيان الدول الضامنة الذي تضمن عدة بنود أبرزها تحديد موعد مؤتمر الحوار الوطني المزمع عقده في سوتشي نهاية شهر كانون الثاني واتفاق الدول الضامنة على تشكيل مجموعتي عمل بخصوص ملف المعتقلين في السجون وإزالة الألغام.

من ناحية ثانية، أكد مصدر في المكتب الإعلامي للسفارة التركية بموسكو لوكالة (نوفوستي)، أن اجتماعا سيعقد لممثلين عن الدول الضامنة لعملية أستانا حول التسوية السورية واتفاق الهدنة في هذا البلد، وهي روسيا وتركيا وإيران، في 19-20 كانون الثاني الحالي تمهيدا لمؤتمر سوتشي.

وأضاف المصدر أن الجانب التركي سيتمثل في الاجتماع على مستوى نائب وزير الخارجية.

وكان المتحدث باسم الكرملين الروسية قال في 10 كانون الثاني، انه لا توجد خطط لعقد قمة ثلاثية لرؤساء تركيا وإيران وروسيا بشأن سوريا، قبل سوتشي.

وكان من المقرر, أن يعقد مؤتمر "الحوار الوطني السوري" في منتجع سوتشي بروسيا يومي 29- 30 كانون الثاني الجاري، وسط رفض جهات معارضة سورية منها "الائتلاف الوطني"، و هيئة التفاوض" وفصائل سورية مسلحة المشاركة في المؤتمر، معتبرة أن روسيا تحاول تمرير صفقات تخالف قرارات المجتمع الدولي من خلال المؤتمر, في حين أعرب النظام السوري عن ترحيبه بعقد المؤتمر، وموافقته على المشاركة فيه.

سيريانيوز