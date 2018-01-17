انتقدت جامعة الدول العربية، يوم الأربعاء، قرار واشنطن تعليق نحو نصف المساعدات المبدئية التي خططت تقديمها لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).

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ونقلت وكالة (رويترز) عن الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد ابو الغيط قوله في كلمة أمام مؤتمر دولي ينظمه الأزهر حول القدس "هذا القرار لا يأتي بمعزل عن قرار (الولايات المتحدة) الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل. هذا القرار يستهدف التعليم الفلسطيني.. الصحة الفلسطينية.. إلغاء قضية اللاجئين".

وقالت الخارجية الأمريكية يوم الثلاثاء إنها ستقدم 60 مليون دولار لأونروا، لكنها ستعلق 65 مليون دولار أخرى في الوقت الراهن، قائلة إن على وكالة الإغاثة إجراء إصلاحات لم تحددها.

ويأتي الإعلان عن خفض المساعدات الأمريكية للفلسطينيين بعد أسبوعين من تشكيك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في جدوى مثل هذا التمويل.

وكان ترامب هدد في وقت سابق من الشهر الجاري، بأن يجمد مساعدات أمريكية بقيمة 125 مليون لمنظمة أونروا للضغط على الفلسطينيين للقبول بالتفاوض حول اتفاق سلام مع إسرائيل.

وتعتبر الولايات المتحدة الممول للأونروا، ويصل حجم المساعدات الأمريكية إلى 369 مليون دولار أمريكي، وتتضمن المساعدات أيضاً تمويل الطوارئ لدعم اللاجئين الفلسطينيين العالقين في الحرب السورية.

والمتضرر الأكبر من قطع التمويل سيكون بالتحديد أولئك الذين يحتاجونه، فأكثر من نصف مليون طالب فلسطيني يتعلم في 700 مدرسة تابعة للأونروا ويزور تسعة مليون مريض مراكز الوكالة الصحية سنوياً، كما تشغّل الأونروا حوالي ثلاثين ألف موظفاً.

سيريانيوز