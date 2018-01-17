أفادت وكالة (سبوتنيك) نقلاً عن مصدر مطلع، يوم الأربعاء، أن مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي سيعقد ليوم واحد في 30 كانون الثاني الجاري فقط.

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ونقلت الوكالة عن مصدر مطلع لم تسمه القول ان "مؤتمر سوتشي سيستمر ليوم واحد فقط في 30 الجاري"

كما نقلت الوكالة عن مصدر في المعارضة السورية المشاركة بالمؤتمر تأكيد صحة هذه المعلومات، وقال "نعم إنه كذلك، يوم 30 والمنتدى يستمر يوما واحدا".

وكان المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا، ألكسندر لافرنتييف، قال أنه "في المنتدى الذي سيبدأ بالعمل على الدستور السوري الجديد، سيتم إعطاء الكلمة للجميع: الحكومة والمعارضة — الداخلية والخارجية والمسلحة، بينما لم يتم التخطيط لإلقاء كلمات من قبل ممثلي الدول الضامنة".

وكان من المقرر, أن يعقد مؤتمر "الحوار الوطني السوري" في منتجع سوتشي بروسيا يومي 29- 30 كانون الثاني الجاري، وسط رفض جهات معارضة سورية منها "الائتلاف الوطني"، و هيئة التفاوض" وفصائل سورية مسلحة المشاركة في المؤتمر، معتبرة أن روسيا تحاول تمرير صفقات تخالف قرارات المجتمع الدولي من خلال المؤتمر, في حين أعرب النظام السوري عن ترحيبه بعقد المؤتمر، وموافقته على المشاركة فيه.

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