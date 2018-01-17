أعلن مسؤول إيراني، ان الرئيس بشار الأسد وافق على تأسيس فروع لجامعة "آزاد الإسلامية" في سوريا.

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ونقلت وكالة (تسنيم) عن مستشار قائد الثورة الإسلامية للشؤون الدولية، رئيس هيئة مؤسسي "جامعة آزاد الإسلامية" علي اكبر ولايتي، يوم الثلاثاء، أنه "بعث رسالة للرئيس السوري بشار الأسد معلنا فيها عن استعداده لتأسيس فروع لجامعة آزاد الإسلامية في سوريا"، مضيفا أن "الأسد أصدر قرارا بافتتاح أفرع للجامعة في جميع المدن السورية".

وتأسست جامعة ازاد الاسلامية في عام 1982 في ايران، وتعد ثاني اكبر جامعة بعد جامعة طهران، وهي جامعة غير حكومية تأسست من قبل رئيس مجلس تشخيص مصلحة الحكومة الايرانية، اكبر هاشمي رفسنجاني.

ولدى جامعة ازاد فروع في دول مثل بريطانيا، والامارات العربية المتحدة، ولبنان ، وافغانستان.

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