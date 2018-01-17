أجرى أطبّاء البيت الأبيض اختباراً لفحص قدرات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العقلية, بعد التشكيك بقدراته الذهنية وأهليته لتولي رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية.

ونقلت وكالة (رزيترز) عن طبيب البيت الأبيض روني جاكسون ,قوله أن صحة الرئيس ترامب "ممتازة" بعد أن خضع لأول فحص طبي كرئيس للولايات المتحدة.

وقضى ترامب نحو ثلاث ساعات مع أطباء عسكريين في مركز "والتر ريد" الطبي العسكري في منطقة بيثيسدا بولاية ماريلاند.

واضاف طبيب البيت الأبيض أن الفحص "كان جيدا بشكل استثنائي", موضحاً في بيان مقتضب وزعه البيت الأبيض "الرئيس بصحة ممتازة وأنا أتطلع للكشف عن بعض التفاصيل في الأيام القليلة المقبلة".

وأوضح البيت الأبيض أن فحص ترامب لم يتضمن اختبارا نفسيا, وشملت نتائج الفحوص الطبية التي خضع لها رؤساء سابقون بيانات بسيطة مثل الوزن وضغط الدم ومستوى الكوليسترول.

و أشار إلى أن البيت الأبيض سيحدد ما سينشره من بيانات الفحص الطبي, وترامب ليس مجبرا على نشر أي معلومات ولا يوجد نموذج محدد لشكل الفحص الطبي الرئاسي.

وجاء الفحص الطبي بعد صدور كتاب (نار وغضب: داخل بيت ترامب الأبيض) للكاتب مايكل وولف والذي يدور حول الحياة داخل البيت الأبيض في عهد الرئيس دونالد ترامب والذي أحتل قائمة أكثر الكتب مبيعا في الولايات المتحدة.

ووصف الكتاب الرئيس ترامب (71 عاما) كشخص مشتت الذهن يتصرف كطفل, وانهالت الأسئلة على البيت الأبيض بشأن رسائل متناقضة وجهها ترامب فيما يتعلق بسياسات مهمة وتفوهه بكلمات مدغمة غير مفهومة في أثناء إلقائه خطابا الشهر الماضي.

كما أن هذا الاختبار جاء بعد انتقادات حادة من قبل عدد من السياسيين الأمريكيين وعلى المستوى الدولي لأداء ترامب ومواقفه المتناقضة إضافة إلى رسالة عاجلة وجهها عشرات الأطباء والمهنيين الصحيين الأمريكيين ودعوا فيها لإجراء اختبارات صحية نفسية له بعد أن لاحظوا وجود "قلق متزايد" من أن الرئيس قد يواجه صعوبات في مجال الصحة العقلية وتوجهوا بتوصية لطبيب ترامب من أجل معاينته من احتمال معاناته من الخرف.

وليس من المعروف أن رؤساء سابقين خضعوا لفحوص بشأن قدرتهم الذهنية أثناء توليهم المنصب بمن فيهم رونالد ريجان الذي شخص الأطباء حالته بالزهايمر بعد خمس سنوات من مغادرته البيت الأبيض.

يشار إلى أنه أثناء حملة ترامب لتولي الرئاسة أذاع تقريرا من طبيبه الخاص في نيويورك قال فيه أنه سيكون "أكثر من انتخب للرئاسة تمتعا بالصحة".

سيريانيوز