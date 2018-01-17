ألقت الجهات الأمنية اللبنانية القبض، يوم الأربعاء، على سوريين اثنين في عرسال بتهمة الانتماء لتنظيم ارهابي مسلح.

لتصفح أفضل لسيريانيوز الرجاء زيارة الموقع في حلته الجديدة اضـغـط هـنا

وقالت (الوكالة الوطنية للإعلام) ان المديرية العامة لأمن الدولة، تمكنت بعد عملية رصد ومتابعة، من توقيف السوريين عدنان.ر وأحمد.ب في بلدة عرسال، بجرم الانتماء الى تنظيم إرهابي مسلح، والتواصل مع المجموعات الإرهابية، وضبطت بحوزتهما كمية من المخدرات.

وسبق أن ألقت السلطات الأمنية القبض على عدد من السوريين ومحاكمتهم بتهم مختلفة كالقتل والاغتصاب وتسهيل الدعارة و والسرقة وحيازة السلاح

ويعد لبنان من أكثر الدول استقبالا للاجئين السوريين، إذ تجاوزت أعدادهم أكثر من مليون، بحسب الأمم المتحدة, لكنه تراجع في الفترة الاخيرة الى اقل من مليون لاجئ، لاول مرة منذ 2014.

سيريانيوز