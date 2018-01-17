افتتحت "المؤسسة السورية للتجارة"، صالة متخصصة لبيع اللحوم الحمراء بأنواعها في منطقة المزرعة بدمشق، بحيث حددت سعر بيع كيلو اللحمة الهبرة فيها بـ 4200 ليرة سورية.

لتصفح أفضل لسيريانيوز الرجاء زيارة الموقع في حلته الجديدة اضـغـط هـنا

ونقل موقع "الاقتصادي" عن معاون مدير فرع دمشق في المؤسسة فاروق عطوان قوله ان "افتتاح الصالة جاء ضمن توجه الوزارة في تطوير آلية بيع اللحوم ضمن الصالات والتي كانت تباع بشكل جاهز".

واضاف عطوان أنه " تم تزويد الصالة بمجموعة من اللحامين يقومون بقطع اللحمة وتجهيزها حسب طلب الزبون".

وحددت المؤسسة سعر كيلو لحم الغنم الهبرة شقف ضمن الصالة بـ4200 ليرة، والناعمة 4100 ليرة، وسعر المسوفة بـ2400 ليرة، وكيلو الدهن 1500 ليرة، وكيلو لحم هبرة الغنم شقف بـ3500 ليرة، والناعمة 3350 ليرة.

وتأتي أسعار لحم الغنم في صالة السورية للتجارة، استناداً لتعميم وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك الصادر نهاية تشرين الأول الماضي، والذي حدد سعر كيلو لحم الغنم الهبرة بـ 4200 ليرة كحد أعلى.

وارتفع سعر لحم الغنم بشكل كبير خلال سنوات الحرب ووصل إلى حدود الـ7 آلاف ليرة للكيلو، وذلك نتيجة تراجع أعداد القطيع ، وارتفاع أجور النقل، وأسعار الأعلاف.

سيريانيوز