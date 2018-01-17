اقترح زعيم "هيئة تحرير الشام" أبو محمد الجولاني، في تسجيل صوتي، على فصائل المعارضة "المصالحة الشاملة"، داعياً إياها لرص الصفوف لمواجهة الجيش النظامي في ادلب.

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وقالت وكالة الأنباء الفرنسية (ا ف ب) ان "هيئة تحرير الشام" (جبهة النصرة) سابقاً، بثت يوم الثلاثاء، تسجيلاً صوتياً لزعيمها، يعرض فيه فصائل المعارضة "المصالحة الشاملة"، ويدعوها إلى "رص الصفوف" للتصدي للهجوم الواسع الذي تشنه قوات النظامي على محافظة إدلب في شمال غرب البلاد.

وقال الجولاني في التسجيل الذي بثته الهيئة، "مئة يوم ونحن نخوض معركة من أشد المعارك على كامل الصعد".

وتوقفت بعض الفصائل المسلحة منذ فترة طويلة عن القتال إلى جانب "هيئة تحرير الشام"، لأسباب عديدة منها "مناطق خفض التوتر" التي أعلنت في سوريا وتشمل إحداها محافظة إدلب، وتم التوصل الى اتفاق بشأنها في أيار 2017 في أستانا .

وحمل الجولاني اتفاق أستانا المسؤولية عن الهجوم الذي تشنه قوات النظامي مدعومة بروسيا على إدلب، وأكد أنه بإمكان الفصائل المعارضة "تجاوز هذه الأزمات إذا وحدت الجهود وتراصت الصفوف".

وأضاف زعيم الهيئة "إننا مستعدون للتصالح مع الجميع وفتح صفحة جديدة عبر مصالحة شاملة"، داعيا إلى "أن ننشغل في أعدائنا أكثر من انشغالنا في أنفسنا وخلافاتنا" لأن هذه "مرحلة حرجة في تاريخ الثورة السورية التي تقترب من دخول عامها السابع".

ويعتبر التسجيل الصوتي الحالي الأول للجولاني منذ إعلان روسيا في تشرين الأول أنها تمكنت بواسطة غارة جوية من إصابته بجروح خطرة دخل على إثرها في غيبوبة، الأمر الذي نفته "هيئة تحرير الشام" حينها.

وتسيطر "هيئة تحرير الشام" على الجزء الأكبر من محافظة إدلب، فيما يقتصر وجود الفصائل المقاتلة على مناطق أخرى محدودة من المحافظة التي تشهد منذ 25 كانون الأول معارك عنيفة بين الجيش النظامي من جهة و"هيئة تحرير الشام" (جبهة النصرة سابقاً) وفصائل مقاتلة أخرى من جهة ثانية.

وتهدف قوات النظامي من معاركها في ادلب إدلب إلى السيطرة على ريف إدلب الجنوبي الشرقي وتأمين طريق استراتيجي محاذ يربط مدينة حلب.

سيريانيوز