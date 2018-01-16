أفادت المنظمة الدولية للهجرة, يوم الثلاثاء, أن أكثر من 190 مهاجرا لقوا حتفهم غرقاً في مياه البحر المتوسط ووصول حوالي ألفي لاجئ إلى أوروبا منذ بداية العام الجاري 2018.

وأوضحت المنظمة, في بيان نشرته وكالات أنباء, أن " 194 مهاجرا لقوا مصرعهم غرقا في البحر المتوسط خلال الأيام الـ16 الأولى من هذا العام، بينهم 176 مهاجرا غرقوا قبالة السواحل الليبية، و16 مهاجرا بين المغرب وإسبانيا، واثنان قبالة سواحل الجزائر."

وأضافت أن " 1916 مهاجرا ولاجئا وصلوا إلى القارة الأوروبية خلال الأسبوعين الأولين من العام الجاري، منهم 841 إلى إيطاليا، و614 إلى اليونان، و461 إلى إسبانيا، وذلك قياسا بـ3046 مهاجرا وصلوا إلى أوروبا في الفترة نفسها سنة 2017 ".

وبحسب إحصاءات سابقة انخفض عدد ضحايا الهجرة في العالم من 287 مهاجرا في الفترة ذاتها من العام الماضي، مقابل 215 مهاجرا هذا العام.

وكانت منظمة الهجرة الدولية كشفت سابقاً ، أن أكثر من ألفي لاجئ فقدوا حياتهم في مياه البحر المتوسط خلال رحلتهم إلى أوروبا منذ مطلع العام 2017 وحتى حزيران الماضي, فيما بلغ عدد اللاجئين في نفس الفترة الذين وصلوا أوروبا 84 ألف شخص.

وتشهد أوروبا منذ سنوات عديدة موجة هجرة هي الأكبر منذ الحرب العالمية الثانية، وناجمة عن عدد من النزاعات المسلحة والمشكلات الاقتصادية الحادة في الشرق الأوسط وبلدان إفريقية.