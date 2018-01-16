افادت مصادر اعلامية يوم الثلاثاء ان اشتباكات عنيفة تدور بين قوات حماية الشعب الكردية وفصل المعارضة المسلحة المدعومة تركيا في محيط اعزاز شمال حلب.

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وكان نشطاء اشاروا الى ان وحدات حماية الشعب الكردية في محيط عفرين قصفت الأحياء السكنية في مدينة اعزاز.

توصاعدت حدة التوتر في الأيام الأخيرة بين الجيش التركي و فصائل "الجيش الحر" من جهة و وحدات حماية الشعب ( YPG ) من جهة أخرى في محيط منطقة عفرين أدت إلى تبادل القصف المدفعي المتقطع.

وفي سياق متصل, قالت مصادر اعلامية ان مدنيين غادروا على شكل مجموعات صغيرة مدينة عفرين ، التي تشهد حالة من التوتر، قبل عملية عسكرية تركية مرتقبة ضد تنظيم حزب الاتحاد الديمقراطي.

وأفادت مصادر محلية للأناضول، الثلاثاء، بأن العشرات من المدنيين غادروا المدينة (تابعة لمحافظة حلب) بسياراتهم ومعهم القليل من أشيائهم وذلك مع تصاعد المؤشرات على عملية مرتقبة ضد التنظيم الإرهابي.

وأشارت المصادر، التي فضلت عدم الكشف عن هويتها، إلى أن المغادرين اتجهوا إلى مناطق سيطرة النظام شمالي حلب.

وأوضحت المصادر أن حالة من التوتر تشهدها المدينة حيث خفت حركة البيع والشراء وشوهد انخفاض كبير في حركة الناس في الشوارع.

توعد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بكلمة أمام الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية، بأن بلاده ستدمر قريباً أوكار الإرهابيين في سوريا، بدءاً من مدينتي عفرين ومنبج، بالريف الشمالي لمحافظة حلب.

وحذر أردوغان من عملية وشيكة تستهدف عفرين، بعد أن قالت قوات التحالف الدولي إنها تعمل مع ما يسمى "قوات سوريا الديمقراطية" لتشكيل قوة حدودية جديدة شمالي سوريا قوامها 30 ألف فرد.