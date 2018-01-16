قالت وكالة سانا انه تم يوم الثلاثاء تحرير 24 مختطفا لدى المجموعات الإرهابية في منطقة عربين بغوطة دمشق الشرقية ضمن الجهود التي تقوم بها منظمة الهلال الأحمر العربي السوري بالتنسيق مع الجهات المختصة لإخراج الحالات الحرجة من مناطق انتشار التنظيمات الإرهابية.

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واشارت سانا الى انه من بين المفرج عنهم نساء وأطفال ورجال خطفوا من كراج العباسيين وتراوحت مدة خطفهم بين 8 أشهر و 3 سنوات".

وقال محافظ ريف دمشق علاء ابراهيم خلال لقائه بهم في مبنى المحافظة أن “العمل مستمر لتحرير جميع المختطفين أينما وجدوا وإعادتهم إلى بلداتهم ومنازلهم", لافتا إلى أن "هناك اتصالات دائمة تجري مع أكثر من جهة للحفاظ على حياة المختطفين وتحريرهم".

وأوضح المحافظ أن المجموعات الإرهابية “قامت بإحراق ومصادرة جميع الوثائق الثبوتية للمحررين حيث يتم العمل حاليا على مساعدتهم في الحصول على أوراق ثبوتية بديلة", مجددا التأكيد على أن الدولة "تفتح ذراعيها للجميع وخاصة الذين لم تتلطخ أيديهم بالدماء".