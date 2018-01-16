اتخذت رئاسة مجلس الوزراء, يوم الثلاثاء, قراراً ينص على زيادة جعالة الإطعام للعسكريين بنسبة 100 بالمئة.

وأفادت وكالة (سانا) الرسمية, أن مجلس الوزراء قرر في جلسته التي انعقدت برئاسة عماد خميس, زيادة جعالة الإطعام لعناصر الجيش العربي السوري بنسبة 100 بالمئة, على أن تتبعها زيادات متتالية.

وكانت الحكومة رفعت جعالة الطعام للعسكري في صفوف قوات النظام يوم 17 أيلول، من 125 ليرة سورية، إلى 500 ليرة يوميا، إلا أن المبلغ المعتمد (جعالة) لكل عنصر في قوات الجيش لا يتجاوز دولار واحد أمريكي، بينما كان مبلغ الـ (جعالة) اليوم في العام يقدر بـ 2 دولار أمريكي ونصف.

وكانت الحكومة برئاسة رئيس مجلس الوزراء السابق وائل الحلقي وافقت في العام 2016 على رفع جعالة الإطعام المخصصة للعسكريين والمبدلين بنسبة تصل إلى 25 بالمئة مما كانت عليه في ذلك الوقت, حيث وصلت جعالة العسكري بعد عدة زودات وحتى تاريخ 30/8/2015 إلى مئة ليرة سورية فقط لا غير يوميا, وهذا يشمل كل مخصصات الإطعام للعسكري بما فيها المواد الغضة والناشفة والخبز .

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