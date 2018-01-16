أعلن التحالف الدولي ضد داعش " أن مدينة عفرين والتي أعلنتها أنقرة منطقة لعمليتها العسكرية ضد الفصائل الكردية، تقع خارج نطاق مسؤولياته.

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وقال المتحدث باسم التحالف الدولي، ريان ديلون، للصحفيين، ، مجيبا عن سؤال حول ما إذا كان التحالف يدعم عملية أنقرة ضد الأكراد في سوريا، قال: "إن منطقة العملية التركية تقع خارج نطاق مسؤولية التحالف".

وأكد ديلون، الذي يشارك حاليا في أعمال اجتماع اللجنة العسكرية لحلف الناتو المنعقد في بروكسل اليوم ويوم غد الأربعاء، أن الوضع العسكري على الحدود التركية السورية سيكون موضع بحث في الاجتماع.

وكان رئيس هيئة الأركان العامة التركية، خلوصي آكار، اعلن أن بلاده لن تسمح بتسليح "وحدات حماية الشعب" الكردية (YPG) في سوريا، باعتبارها امتدادا سوريا لـ"حزب العمال الكردستاني" المصنف إرهابيا في تركيا.

ودعا البنتاغون الاثنين الأطراف إلى تخفيف حدة التوتر على الحدود التركية السورية، مؤكدا في الوقت نفسه أن "وحدات حماية الشعب" الكردية "شريك لا غنى عنه" في عمليات التحالف ضد داعش بسوريا.