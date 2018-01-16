قالت المتحدثة الرسمية باسم مكتب الأمم المتحدة في جنيف أليساندرا فيلوتشي, يوم الثلاثاء, أن الأمم المتحدة لم تؤكد أنباء عن عقد الجولة التاسعة من محادثات جنيف حول سوريا، بداية الأسبوع المقبل .

وأضافت المتحدثة في مؤتمر صحفي نشرته وسائل إعلامية, أن "التصريح الذي جاء من أحد الأطراف حول عقد اللقاء في بداية الأسبوع القادم في مدينة مونترو السويسرية، لم يؤكد أبداً من قبل الأمم المتحدة، وأنا أنفي هذه المعلومات، هذا لن يحدث".

وتابعت "نحن سنعقد جولة جنيف9 , لقد تحدث المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، ستافان دي ميستورا عن كانون الثاني، الذي أصبح في نصفه الثاني، سنحاول اللحاق بالموعد، وسنقدم لكم معلومات قريباً ".

وكانت الجولة الثامنة من مفاوضات جنيف استمرت مدة قياسية – 3 أسابيع- وانتهت يوم 14 كانون الأول الماضي بدون تحقيق نتائج ملموسة ولم تحدث هناك أية مفاوضات مباشرة بين وفدي الحكومة ووفد المعارضة الموحد كما كان متوقعا.

وشهدت الجولة الماضية بمفاوضات جنيف سجالا، بسبب إصرار المعارضة على إقصاء الرئيس بشار الأسد من أي عملية انتقالية ، في حين أشار رئيس وفد النظام بشار الجعفري، أنه لن ندخل بأي مفاوضات مع المعارضة طالما بيان الرياض 2 قائما.

وكان المبعوث الخاص للأمم المتحدة لشؤون سوريا ستيفان دي ميستورا قد أعلن أنه "ضاعت فرصة ذهبية" في جنيف واتهم الطرفين بخلق أجواء سلبية وغير مسؤولة خلال المفاوضات بسبب الطرح المستمر للشروط المسبقة, مشيراً إلى أنه قد تكون هناك جولة أخرى في كانون الثاني الجاري إذا تم التوصل لأفكار جديدة تشجع النظام السوري على المشاركة.

سيريانيوز