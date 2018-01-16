لقي شخصان حتفهما وأصيب 14 آخرون, بانفجار في مدينة أنتويرب البلجيكية، أسفر عن تدمير ثلاثة أبنية.

ونقلت وسائل إعلام, عن الشرطة البلجيكية ,قولها أنها عثرت على جثتين تحت الأنقاض في أعقاب الانفجار الذي وقع مساء الاثنين, وخمسة من المصابين جروحهم خطيرة وواحد في حالة حرجة جراء الانفجار الذي وقع في جزء من المدينة يقطنه الكثير من الطلاب.

وأكدت الشرطة أن الانفجار الذي لم يعرف سببه بعد، لا علاقة له بأي عمل إرهابي، وسط توقعات بأن يكون ناجما عن انحباس الغاز.

وأشارت الشرطة إلى أن التحقيقات جارية للكشف عن الأسباب التي أدت إلى حدوث الانفجار.

وتعيش بلجيكا في حالة تأهب قصوى منذ تفجيرات انتحارية مميتة في عام 2016 أدت إلى مقتل وإصابة العشرات وموجة هجمات شنّها متشددون منها تفجيرات وحوادث إطلاق نار في عدة مدن وعواصم في أوروبا.

سيريانيوز