بحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف, يوم الثلاثاء, تسوية الأزمة السورية في سياق مؤتمر الحوار الوطني السوري المقرر في مدينة سوتشي.

ونقلت وسائل إعلام عن وزارة الخارجية الروسية ,قولها في بيان لها أن "لافروف وظريف تبادلا خلال الاتصال وجهات النظر حول عدد من القضايا الدولية الملحة وخاصة مسألة التسوية في سوريا في سياق مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي وقضايا أخرى".

وكان لافروف أكد خلال مؤتمر صحفي مؤخرا أن روسيا ستستمر فى جهود مكافحة الإرهاب في سوريا بالتوازي مع التحضير لعقد مؤتمر الحوار الوطني السوري المقرر في سوتشي أواخر هذا الشهر.

ومن المقرر, أن يعقد مؤتمر "الحوار الوطني السوري" في منتجع سوتشي بروسيا يومي 29- 30 كانون الثاني الجاري بمشاركة جميع أطياف الشعب السوري.

واختتمت الشهر الماضي الجولة الثامنة من محادثات أستانا حول سوريا، التي تضمن بيانها الختامي عدة بنود أبرزها تحديد موعد مؤتمر الحوار الوطني المزمع عقده في سوتشي نهاية شهر كانون الثاني واتفاق الدول الضامنة على تشكيل مجموعتي عمل بخصوص ملف المعتقلين في السجون وإزالة الألغام.

وكانت جهات معارضة سورية منها "الائتلاف الوطني"، و هيئة التفاوض" وفصائل سورية مسلحة اعربت عن رفضها مؤتمر "الحوار السوري" في سوتشي، معتبرة أن روسيا تحاول تمرير صفقات تخالف قرارات المجتمع الدولي من خلال المؤتمر, في حين أعرب النظام السوري عن ترحيبه بعقد المؤتمر، وموافقته على المشاركة فيه.

سيريانيوز