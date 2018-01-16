أعلنت الشركة العامة لكهرباء السويداء، يوم الثلاثاء، إنه تم قطع التيار الكهربائي عن كامل المحافظة لاستكمال أعمال الإصلاح.

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ونقلت وكالة (سانا) الرسمية عن مدير عام الشركة العامة لكهرباء السويداء المهندس نضال نوفل قوله انه تم" قطع التيار الكهربائي عن كامل محافظة السويداء صباح اليوم لاستكمال أعمال إصلاح العطل الفني على خط التوتر العالي 230 ك.ف تشرين الكوم المغذي للمحافظة ".

وتابع نوفل انه ستتم إعادة الكهرباء فور الانتهاء من عمليات الإصلاح خلال الساعات القليلة القادمة".

وكانت وزارة الكهرباء، أعلنت يوم الاثنين، عن انقطاع التيار الكهربائي في محافظة السويداء بسبب عطل فني على خط توتر عالي 230 ك.ف تشرين الكوم.

وكانت الكهرباء انقطعت في 8 الجاري بسبب انهيار برج توتر عالي مغذي لمحافظة السويداء جراء اعتداء ارهابي.

وشهدت محافظة السويداء انقطاعاً في التيار الكهربائي في 20 تشرين الثاني الماضي، بسبب عطل طارئ على خط التوتر العالي المغذي للمحافظة.

وسبق لأعطال فنية أن أدت الى قطع التيار الكهربائي عن المناطق، حيث شهد يوم العاشر من شباط الماضي انقطاعاً في التيار الكهربائي من جميع المحافظات السورية استمر لعدة ساعات، قبل أن يبدأ بالعودة تدريجياً.

وتحسن واقع الكهرباء في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام منذ بضعة أشهر، بعد أن عانت معظم المناطق من نظام تقنين خانق وصل معه إلى 5 ساعات قطع مقابل ساعة واحدة وصل في العاصمة وتجاوز ذلك في مناطق الريف.

سيريانيوز