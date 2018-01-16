قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان, يوم الثلاثاء, أن العملية العسكرية التركية المزمعة ضد قوات كردية في منطقة عفرين بسوريا سيدعمها مقاتلون من المعارضة السورية.

ونقلت وكالة (رويترز) عن الرئيس التركي قوله ردا على سؤال عما إذا كانت قوات من المعارضة السورية ستشارك في العملية التي تستهدف عفرين "بالطبع ستشارك.. هذا الصراع يدار من أجلهم وليس من أجلنا".

وفي سياق آخر، وجه أردوغان اتهامات لحلف شمال الأطلسي (ناتو) بعدم اتخاذه أي رد فعل على الخطر الذي تمثله لتركيا "قوات الحدود الآمنة"، التي تقوم الولايات المتحدة بتشكيلها في سوريا.

وأوضح قائلاً "لن نخضع لألعاب من يريد أن يشكل جيشا إرهابيا على طول حدودنا ومن يساعدهم في ذلك.. ولدي اتهام موجه إلى الناتو, عليكم أن تتخذوا موقفا ممن يعتدون على حدود حلفائكم, وما هو الموقف الذي تتمسكون به اليوم؟".

وكان أردوغان حذّر مراراً في الأيام الأخيرة من عملية وشيكة تستهدف عفرين بعد أن قالت قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة أنها تعمل مع قوات يقودها أكراد لتشكيل قوة حدودية جديدة قوامها 30 ألف فرد في سوريا.

وكانت أنقرة قد أعلنت أكثر من مرة أن "قوات الحدود الآمنة" تهدد أمنها، متوعدة بتدميرها, ويعود سبب رد الفعل الشديد على هذه التصريحات من جانب تركيا إلى أن الوحدات الكردية ستمثل العمود الفقري لـ "قوات الحدود الآمنة".

وأثارت هذه الخطة غضب تركيا التي تعتبر وحدات حماية الشعب الكردية امتدادا لحزب العمال الكردستان الذي يقاتل في جنوب شرق البلاد منذ 1984كما أن الاتحاد الأوروبي وتركيا والولايات المتحدة الأمريكية يعتبرون حزب العمال الكردستاني منظمة إرهابية.

وبدوره، قال قائد الجيش التركي خلوصي آكار, أن تركيا لن تسمح لوحدات حماية الشعب الكردية السورية بتلقي الدعم والتسليح, مضيفا أنه يجب على حلف شمال الأطلسي ألا يفرق بين الجماعات "الإرهابية ".

وتأتي هذه التصريحات فيما دفعت أنقرة بتعزيزات جديدة إلى الحدود مع سوريا , حيث تحركت قافلة عسكرية مكونة من 15 مركبة تضم مدرعات وناقلات جنود وعدد من العسكر الأتراك، من ولاية شانلي أورفا التركية الجنوبية الحدودية مع سوريا، في طريقها إلى ولاية غازي عنتاب المجاورة، لدعم القوات التركية المتمركزة على الحدود, وذلك وسط إجراءات أمنية مكثفة.

واستهدف الجيش التركي في قصف مدفعي خلال اليومين الماضيين مواقع خاضعة لسيطرة "وحدات حماية الشعب" الكردية في مدينة عفرين شمال غربي سوريا.

سيريانيوز